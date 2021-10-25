【季績開鑼】六家大行預測：港交所季績、港股成交量 研究報告 08:01 2021/10/25 分享： 港交所 （00388） 將於周三（27日）公布2021年度第三季業績，市場估計，港股第三季日均交易量增加17-18%，但由於旗下投資收益淨額將按年顯著下滑，港交所純利介乎28億至33.6億元，按年減少16.3%至增加0.4%；中位數為31.3億元，按年減少6.5%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大行視角 最新專欄文章 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個！ 今日 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個！ 【火電急回】中國答卷已有「數」計（更新版本） 2021/10/18 【火電急回】中國答卷已有「數」計（更新版本） 【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！ 2021/10/15 【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！ 【不是預測的預測】 - 經濟指標有解：港股跌千點原因 2021/09/20 經濟指標有解：港股跌千點原因 大摩訪問後端供應商：半導體需求確實被高估（新增第三版） 2021/09/16 大摩訪問後端供應商：半導體需求確實被高估（新增第三版） 香港交易及結算所有限公司 純利 每股盈利 成交