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【績前透視】六大行評港交所季績 (附目標價參考)

研究報告 11:07 2021/10/26

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港交所 （00388） 將於周三（27日）公布2021年度第三季業績，市場估計，港股第三季日均交易量增加17-18%，但由於旗下投資收益淨額將按年顯著下滑，港交所純利介乎28億至33.6億元，按年減少16.3%至增加0.4%；中位數為31.3億元，按年減少6.5%。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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