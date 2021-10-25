新盤開放式熱潮再現 名家專區 10:00 2021/10/25 分享： 香港樓指數破頂下，新盤開放式單位繼續熱賣，過去多月多個地區的全新開放式單位有價有市，例如紅磡、沙田、青衣、粉嶺／上水，去到近期將軍澳區再有開放式新供應登場，究竟今次開放式熱潮有何特別？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 納米樓時代終結？ 2021/04/22 納米樓時代終結？ 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 2021/10/12 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 新盤十年 豪宅化走到納米化 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 你可能感興趣 納米樓時代終結？ 03:00 2021/04/22 納米樓時代終結？ 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 16:28 2021/10/12 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 新盤十年 豪宅化走到納米化 01:00 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 最新專欄文章 酒店改裝尋找新商機 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 2021/10/21 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 農地補價勢成未來供應支柱 2021/10/20 農地補價勢成未來供應支柱 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 2021/10/19 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 想Live Your Own Style要留意什麼？ 2021/10/17 想Live Your Own Style要留意什麼？ 一手市場 旺角 何文田 粉嶺 樓價 青衣 納米樓 將軍澳