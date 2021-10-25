  • 22°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤開放式熱潮再現

名家專區 10:00 2021/10/25

分享：

香港樓指數破頂下，新盤開放式單位繼續熱賣，過去多月多個地區的全新開放式單位有價有市，例如紅磡、沙田、青衣、粉嶺／上水，去到近期將軍澳區再有開放式新供應登場，究竟今次開放式熱潮有何特別？

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

納米樓時代終結？
2021/04/22
納米樓時代終結？
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？
2021/10/12
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？
新盤十年 豪宅化走到納米化
2021/10/21
新盤十年 豪宅化走到納米化

你可能感興趣

納米樓時代終結？
03:00 2021/04/22
納米樓時代終結？
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？
16:28 2021/10/12
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？
新盤十年 豪宅化走到納米化
01:00 2021/10/21
新盤十年 豪宅化走到納米化

最新專欄文章

酒店改裝尋找新商機
2021/10/22
酒店改裝尋找新商機
北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？
2021/10/21
北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？
農地補價勢成未來供應支柱
2021/10/20
農地補價勢成未來供應支柱
核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充
2021/10/19
核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充
想Live Your Own Style要留意什麼？
2021/10/17
想Live Your Own Style要留意什麼？
一手市場 旺角 何文田 粉嶺 樓價 青衣 納米樓 將軍澳

下一篇文章

內地徵房稅顯決心 審慎試行拓財源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版