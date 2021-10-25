【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 研究報告 15:34 2021/10/25 分享： 港股恒指暫時企上26000關口之上。上周港股表現突出，跑贏全球主要股市，主要受惠科技股上周抽升。恒生科技指數全周漲近7%，為8月底以來最佳按周表現，一洗科股的頹勢，其中快手 （01024） 一周勁升2成；阿里健康 （00241） 及嗶哩嗶哩 （09626） 亦升近2成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 2021/10/15 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 恒生科技指數 港股 經濟 恒生指數