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【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版）

研究報告 15:34 2021/10/25

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港股恒指暫時企上26000關口之上。上周港股表現突出，跑贏全球主要股市，主要受惠科技股上周抽升。恒生科技指數全周漲近7%，為8月底以來最佳按周表現，一洗科股的頹勢，其中快手 （01024） 一周勁升2成；阿里健康 （00241） 及嗶哩嗶哩 （09626） 亦升近2成。

...

欄名 : 大行有路捉

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