【業績期臨近】中金：港股相對優勢顯現

港股上周大升3%，表現跑贏環球主要股市。現時恒指企穩於50天綫上，短期走勢稍為樂觀。港股將踏入業績期，對於港股短期走向，大行中金認為，在整體增長疲弱的背景下，港股在收益增長和估值匹配度上的相對優勢正在顯現。

...