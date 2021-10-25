【業績期臨近】中金：港股相對優勢顯現 研究報告 12:14 2021/10/25 分享： 港股上周大升3%，表現跑贏環球主要股市。現時恒指企穩於50天綫上，短期走勢稍為樂觀。港股將踏入業績期，對於港股短期走向，大行中金認為，在整體增長疲弱的背景下，港股在收益增長和估值匹配度上的相對優勢正在顯現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 2021/10/15 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 港股 經濟 恒生指數