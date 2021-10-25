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【業績期臨近】中金：港股相對優勢顯現

研究報告 12:14 2021/10/25

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港股上周大升3%，表現跑贏環球主要股市。現時恒指企穩於50天綫上，短期走勢稍為樂觀。港股將踏入業績期，對於港股短期走向，大行中金認為，在整體增長疲弱的背景下，港股在收益增長和估值匹配度上的相對優勢正在顯現。

...

欄名 : 大行有路捉

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