【碳中和系列】電力設備股強勢爆升有因？「雙碳」頂層設計落地（第三版） 研究報告 18:24 2021/10/25 分享： （第三版更新 18:24 新增實踐碳中和投資機遇組圖）隨中國落實碳達峰及碳中和目標後，內地政府陸續推出利好政策扶植碳中和產業，昨日（24日）新政制定「雙碳」總體部署一出，電力設備表現顯著上升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【季績開鑼】六家大行預測：港交所季績、港股成交量 今日 【季績開鑼】六家大行預測：港交所季績、港股成交量 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個（第 2.2 版）！ 今日 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個（第 2.2 版）！ 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 今日 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 今日 【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 你可能感興趣 【季績開鑼】六家大行預測：港交所季績、港股成交量 今日 12:30 【季績開鑼】六家大行預測：港交所季績、港股成交量 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個（第 2.2 版）！ 今日 16:55 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個（第 2.2 版）！ 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 今日 15:34 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 最新專欄文章 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第三版） 今日 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第三版） 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版） 今日 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版） 【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 （第二版） 今日 【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 （第二版） 【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 今日 【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 【虛擬貨幣】比特幣暴升下的陰霾 今日 【虛擬貨幣】比特幣暴升下的陰霾 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 新能源 電力設備股 電力