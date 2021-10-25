【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？ 研究報告 14:48 2021/10/25 分享： 電動車起飛！馬斯克的Tesla（美：TSLA）宣布加價股價破頂，曾被其不屑的小鵬汽車 （09868） 也「起飛」，從阿里巴巴自立門戶的何小鵬公布，2024年量產飛行汽車，他會是繼馬斯克後，又一個智能汽車躍居首富的人嗎？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 今日 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 你可能感興趣 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 今日 00:01 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 最新專欄文章 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 2021/10/22 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 2021/10/21 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 2021/10/20 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 2021/10/19 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 2021/10/18 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 小鵬汽車－W（09868） 汽車股 Tesla SpaceX 馬斯克 港股