  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (週二) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版）

研究報告 11:24 2021/10/26

分享：

Tesla 股價升穿1000美元創新高，市值突破萬億美元，刺激本港電動車股抽升，比亞迪 （01211） 再創新高，盤中高見324.6元，曾升7.2%。小鵬汽車 （09868） 再升逾一成，曾升至197.6元，創本港上市新高，升13%。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

相關文章

施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇
2021/10/25
施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇

你可能感興趣

施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇
00:01 2021/10/25
施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇

最新專欄文章

【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？
2021/10/22
【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？
【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版）
2021/10/21
【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版）
【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版）
2021/10/20
【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版）
【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！
2021/10/19
【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！
【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版）
2021/10/18
【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版）
小鵬汽車－W（09868） 汽車股 Tesla SpaceX 馬斯克 港股

下一篇文章

【績前透視】六大行評港交所季績 (附目標價參考)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版