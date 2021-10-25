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【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第二版）

研究報告 17:21 2021/10/25

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電動車起飛！馬斯克的Tesla（美：TSLA）宣布加價股價破頂，曾被其不屑的小鵬汽車 （09868） 也「起飛」，從阿里巴巴自立門戶的何小鵬公布，2024年量產飛行汽車，他會是繼馬斯克後，又一個智能汽車躍居首富的人嗎？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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