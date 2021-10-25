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特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮

國際 20:21 2021/10/25

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近日最受關注的美國股票，非美股代號DWAC的Digital World Acquisition Corp.（簡稱DWAC）莫屬，這間特殊目的收購公司（SPAC）受與特朗普（Donald Trump）旗下的Trump Media & Technology Group（簡稱TMTG）合併消息加持，股價短短兩個交易日由不到10美元升至近百美元。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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