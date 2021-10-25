特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 國際 20:21 2021/10/25 分享： 近日最受關注的美國股票，非美股代號DWAC的Digital World Acquisition Corp.（簡稱DWAC）莫屬，這間特殊目的收購公司（SPAC）受與特朗普（Donald Trump）旗下的Trump Media & Technology Group（簡稱TMTG）合併消息加持，股價短短兩個交易日由不到10美元升至近百美元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 2021/10/24 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/20 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 2021/10/21 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 2021/10/22 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 你可能感興趣 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 19:19 2021/10/24 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 17:18 2021/10/20 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 18:48 2021/10/21 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 最新專欄文章 國金札記 - 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？ 今日 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？ 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 2021/10/24 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 國金札記 - 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 2021/10/22 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 國金札記 - 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/21 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/20 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 美股 特殊目的收購公司（SPAC） MeWe 政治 股票 特朗普 Facebook 社交平台