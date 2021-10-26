木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 名家專區 2021/10/26 分享： 筆者早前曾指出，黃金被稱為國王及王后的貨幣，而白銀則是紳士及貴婦的貨幣。其實，白銀很多時候亦是平民所偏好的法定貨幣。白銀相比黃金可負擔，因此早為平民所用。在民間傳說中，白銀亦被認為具有神秘力量。舉例而 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Ned Naylor-Leyland 木星資產管理黃金白銀策略主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 2021/10/22 木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 專訪 - 霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過 2021/10/21 霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過 瑞銀汪濤：內地第四季放鬆財策幣策 2021/10/20 瑞銀汪濤：內地第四季放鬆財策幣策 【破5之局】大和賴志文：成本通脹累GDP減速（第二版） 2021/10/19 【破5之局】大和賴志文：成本通脹累GDP減速（第二版） 首域盈信：印度民企爆炸成長 2021/10/19 首域盈信：印度民企爆炸成長 經濟 通脹 基金 黃金 金價 宏觀分析 大行報告 美元 英鎊 銀行