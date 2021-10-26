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木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行

名家專區 2021/10/26

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筆者早前曾指出，黃金被稱為國王及王后的貨幣，而白銀則是紳士及貴婦的貨幣。其實，白銀很多時候亦是平民所偏好的法定貨幣。白銀相比黃金可負擔，因此早為平民所用。在民間傳說中，白銀亦被認為具有神秘力量。舉例而

...

撰文 : Ned Naylor-Leyland 木星資產管理黃金白銀策略主管

欄名 : 名家觀點

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2021/10/22
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