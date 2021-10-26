新盤大戰 投資者尋寶 名家專區 14:00 2021/10/26 分享： 臨近年尾，發展商無意提早「收爐」，新盤戰仍然如火如荼，啟德、將軍澳、洪水橋等多盤齊發，預計吸引不少上車及投資需求，承接着近期鐵路上蓋新盤旺勢，投資者比例維持在逾3成水平。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤十年 豪宅化走到納米化 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 2021/10/23 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 房策明朗+資金充裕 新盤火熱 2021/10/25 房策明朗+資金充裕 新盤火熱 你可能感興趣 新盤十年 豪宅化走到納米化 01:00 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 14:00 2021/10/23 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 房策明朗+資金充裕 新盤火熱 14:00 2021/10/25 房策明朗+資金充裕 新盤火熱 最新專欄文章 專家樓論 - 哪區最多新盤貨尾？ 今日 哪區最多新盤貨尾？ 專家樓論 - 進入租務淡季 2021/10/25 進入租務淡季 專家樓論 - 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 2021/10/23 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 專家樓論 - 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 專家樓論 - 《施政報告》增供應 樓價不跌反升 2021/10/21 《施政報告》增供應 樓價不跌反升 一手市場 揚海 MONACO 海茵莊園 會德豐地產 黃竹坑 將軍澳 發展商