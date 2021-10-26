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新盤大戰 投資者尋寶

名家專區 14:00 2021/10/26

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臨近年尾，發展商無意提早「收爐」，新盤戰仍然如火如荼，啟德、將軍澳、洪水橋等多盤齊發，預計吸引不少上車及投資需求，承接着近期鐵路上蓋新盤旺勢，投資者比例維持在逾3成水平。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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