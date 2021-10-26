快手5日炒升3成 花旗倉位突增3億股 名家專區 2021/10/26 分享： 快手（01024）大戶倉位再現異動後，股價節節攀升。據聯交所中央結算系統（CCASS）顯示，花旗戶口持股於10月7日，突增近3.19億股，反映大戶將股權放入CCASS，以最新收市價108元計算，貨值達 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - Paypal創辦人爆中本聰行蹤 2021/10/25 Paypal創辦人爆中本聰行蹤 交易講場 - Tesla保險新玩法 司機安全評分計保費 2021/10/23 Tesla保險新玩法 司機安全評分計保費 交易講場 - GME挾空事件 美證監揭黑池角色 2021/10/22 GME挾空事件 美證監揭黑池角色 交易講場 - 比特幣期貨ETF怎樣計價？ 2021/10/21 比特幣期貨ETF怎樣計價？ 交易講場 - 比特幣ETF登場 入場有何需注意？ 2021/10/20 比特幣ETF登場 入場有何需注意？ 快手—W（01024） 成交 港股 廣告 港股通 配股 騰訊控股（00700）