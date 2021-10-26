快手5日炒升3成 花旗倉位突增3億股

快手（01024）大戶倉位再現異動後，股價節節攀升。據聯交所中央結算系統（CCASS）顯示，花旗戶口持股於10月7日，突增近3.19億股，反映大戶將股權放入CCASS，以最新收市價108元計算，貨值達

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