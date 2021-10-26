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高端新材料價值怎計算?

名家專區 02:30 2021/10/26

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美股上周宣布的企業業績普遍勝預期，道指周五升創新高，標指盤中也一度見新高，納指則稍為落後，本周有更多科技巨企及傳統經濟巨企將陸續宣布業績，料美股會按業績發展，周一晚上三大指數均向上，午市道指升數十點，

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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