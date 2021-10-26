高端新材料價值怎計算? 名家專區 02:30 2021/10/26 分享： 美股上周宣布的企業業績普遍勝預期，道指周五升創新高，標指盤中也一度見新高，納指則稍為落後，本周有更多科技巨企及傳統經濟巨企將陸續宣布業績，料美股會按業績發展，周一晚上三大指數均向上，午市道指升數十點， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 預期12厘息的公路股 2021/10/22 預期12厘息的公路股 投資坐標 - 另類天然氣股暴跌後更超值! 2021/10/20 另類天然氣股暴跌後更超值! 投資坐標 - 增持與回購的威力! 2021/10/19 增持與回購的威力! 投資坐標 - 整頓互聯網金融誰受惠? 2021/10/15 整頓互聯網金融誰受惠? 投資坐標 - 化工股也要計股息市盈率! 2021/10/13 化工股也要計股息市盈率! 滙豐控股（00005） 東岳集團（00189） 葉氏化工（00408） 堅寶國際（00675） 理文化工（00746） 鷹美(國際)（02368） 亞美能源（02686） 人民幣 股票