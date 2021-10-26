【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 財金 18:56 2021/10/26 分享： 滙豐 （00005） 昨公布今年第3季稅前盈利大增逾七成半，完勝市場預期。滙豐管理層重申資金充足，決定重啟多達20億美元回購計劃的同時，基本為今年派息比率約40%定調的同時，亦為投資者給出明年恢復派發季息，以及上調派息比率的指引。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 2021/10/22 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版） 2021/10/22 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版） 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 2021/10/21 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版） 2021/10/21 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版） 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 2021/10/20 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 港股 派息比率 每股盈利 每股派息 港元 回購 加息 英國 滙豐控股（00005）