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專題:退休理財

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【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第二版）

財金 12:43 2021/10/26

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滙豐 （00005） 昨公布今年第3季稅前盈利大增逾七成半，完勝市場預期。滙豐管理層重申資金充足，決定重啟多達20億美元回購計劃的同時，基本為今年派息比率約40%定調的同時，亦為投資者給出明年恢復派發季息，以及上調派息比率的指引。

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欄名 : 大市拆局

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港股 派息比率 每股盈利 每股派息 港元 回購 加息 英國 滙豐控股（00005）

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