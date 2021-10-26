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【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！

財金猛人追蹤 11:55 2021/10/26

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香港本地地產股在9月中受中央有意收緊對香港地產發展的傳聞影響而大跌，不過其後在《施政報告》中，未見到有相關政策推出，本地地產板塊隨即由低位回升。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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