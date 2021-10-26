【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 財金猛人追蹤 11:55 2021/10/26 分享： 香港本地地產股在9月中受中央有意收緊對香港地產發展的傳聞影響而大跌，不過其後在《施政報告》中，未見到有相關政策推出，本地地產板塊隨即由低位回升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家捉贏面股】宏利謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 今日 【名家捉贏面股】宏利謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 2021/10/21 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 你可能感興趣 【名家捉贏面股】宏利謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 今日 10:46 【名家捉贏面股】宏利謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 14:19 2021/10/21 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 最新專欄文章 【名家捉贏面股】宏利謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 今日 【名家捉贏面股】宏利謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動 2021/10/25 【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 2021/10/22 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 2021/10/22 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 2021/10/21 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 新界北 方偉昌 北區 農地 港股 經濟 股票 地產 板塊 香港