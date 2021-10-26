【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 財金 12:38 2021/10/26 分享： 阿里巴巴 （09988） 上周二再勁彈後，過去數個交易日連日在約175元附近高位整固，而淡友則重整旗鼓加碼高沽，再度力壓阿里試穿170元關。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 2021/10/20 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 2021/10/19 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 2021/10/18 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 2021/10/15 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版） 2021/10/12 【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版） 港股 騰訊控股（00700） 沽空 恒生指數 指數期貨 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005）