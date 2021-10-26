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【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關

財金 12:38 2021/10/26

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阿里巴巴 （09988） 上周二再勁彈後，過去數個交易日連日在約175元附近高位整固，而淡友則重整旗鼓加碼高沽，再度力壓阿里試穿170元關。

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欄名 : 港股脈博

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