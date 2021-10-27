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【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版）

財金猛人追蹤 18:35 2021/10/27

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自阿里巴巴 （09988） 在2019年來港第二上市後，開啟美國上市中概股回歸香港第二上市的熱潮。在2020年，網易 （09999） 、京東集團 （09618） 、百勝中國 （09987） 等公司陸續回流，一度帶動中概股熱潮。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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