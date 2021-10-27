【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 財金猛人追蹤 18:35 2021/10/27 分享： 自阿里巴巴 （09988） 在2019年來港第二上市後，開啟美國上市中概股回歸香港第二上市的熱潮。在2020年，網易 （09999） 、京東集團 （09618） 、百勝中國 （09987） 等公司陸續回流，一度帶動中概股熱潮。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 今日 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 你可能感興趣 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 今日 17:58 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 13:37 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 最新專欄文章 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 繼續看好車股 今日 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 繼續看好車股 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 2021/10/26 【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動 2021/10/25 【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 2021/10/22 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 林少陽 中國概念股 第二上市 港股 經濟 指數 中美關係 阿里巴巴 轉倉 美國