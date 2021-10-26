【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 財金猛人追蹤 14:51 2021/10/26 分享： Tesla（美：TSLA）市值衝破1萬億美元，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 則繼續尋頂「食糊」，減持已非新鮮事，但女股神同時大手減持了3隻科網股，轉移資金高追更多潛力股，值得投資者留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 今日 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 2021/10/22 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 2021/10/21 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 2021/10/20 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 2021/10/19 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Cathie Wood Pinterest（美：PINS） ETF 減持 PayPal（美：PYPL） Pinterest 美元 美股