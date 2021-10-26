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【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？

財金猛人追蹤 14:51 2021/10/26

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Tesla（美：TSLA）市值衝破1萬億美元，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 則繼續尋頂「食糊」，減持已非新鮮事，但女股神同時大手減持了3隻科網股，轉移資金高追更多潛力股，值得投資者留意。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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