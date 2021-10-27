【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇 研究報告 08:00 2021/10/27 分享： 國務院將在部分地區開展為期5年的房地產稅改革試點，內地券商普遍看好政策對內地樓市健康發展的長遠意義。內房股股價急跌，而與此同時，部份龍頭股依然甚有潛力，可以「摸底」，華潤置地 （01109） 、重申龍湖集團 （00960） 皆值得留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 2021/10/26 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 2021/10/26 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 你可能感興趣 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 13:37 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 19:05 2021/10/26 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 17:25 2021/10/26 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 最新專欄文章 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 今日 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 2021/10/25 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 【碳中和系列】電力設備股強勢爆升有因？「雙碳」頂層設計落地（第三版） 2021/10/25 【碳中和系列】電力設備股強勢爆升有因？「雙碳」頂層設計落地（第三版） 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版） 2021/10/25 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版） 【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 （第二版） 2021/10/25 【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 （第二版） 大行報告 A股 中國市場 市場動向 股票 目標價 融創中國（01918） 共同富裕 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109）