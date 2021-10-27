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【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版）

研究報告 12:10 2021/10/27

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國務院將在部分地區開展為期5年的房地產稅改革試點，內地券商普遍看好政策對內地樓市健康發展的長遠意義。內房股股價急跌，而與此同時，部份龍頭股依然甚有潛力，可以「摸底」，華潤置地 （01109） 、重申龍湖集團 （00960） 皆值得留意。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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