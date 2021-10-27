【名家談贏面股】宏利投管謝企剛　繼續看好車股

Tesla特斯拉（美︰TSLA）股價急升，帶動本港汽車股齊齊造好。宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰「看好汽車股，今季有望跑贏大市。」

本港汽車股強勢，尤其是新能源汽車股，比亞迪 （01211） 創歷史新高。

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謝企剛表示︰

他表示︰

「4S店經銷商現在庫存量降至1.2個月，比過去平均的介乎1.5至2個月低，此外，新車折扣減少，這些都反映市場對汽車需求不錯，如果芯片有更充足的供應，汽車出貨量料改善。」

4S店是集汽車銷售、維修、配件和信息服務為一體的銷售店。

中國汽車工業協會統計分析顯示，9月份芯片供應略有緩解，但仍然不能滿足生產需要。

他說︰

「我們看好新能源汽車供應鏈板塊，新能源汽車全年都賣得好，滲透率持續提升，但是競爭頗大，我們要看其車款是否受歡迎。」

新能源汽車銷量再創新高，國家商務部指出，今年首三季生產企業新能源汽車銷量215.7萬輛，按年大幅增長1.9倍。中國汽車工業協會統計分析顯示，新能源汽車今年首三季滲透率已提升至11.6%。

謝企剛表示︰

「在新能源車相關板塊當中，我們看好新能源車供應鏈，相對看好電池，包括鋰資源、電池生產商和電池零部件商。」

此外，謝企剛也看好傳統汽車股。

他說︰

「傳統汽車股見到有一些復甦，早前新能源汽車吃香，賣得貴，芯片優先供應予新能源汽車，所以傳統汽車欠缺芯片，如果芯片供應返來，傳統汽車應該賣得好。」

【名家捉贏面股】宏利謝企剛︰吼物管 料今季跑贏

本報記者：周劍琴

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