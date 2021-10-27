【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法

全國人大常委會上周六（23日）授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作，消息導致早前顯著反彈的內房板塊本周出現回調。綜觀多間外資大行的分析，消息對板塊影響中性偏好，部分券商續建議趁回調吸納財務穩健的龍頭內房。

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