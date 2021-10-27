【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 研究報告 08:00 2021/10/27 分享： 全國人大常委會上周六（23日）授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作，消息導致早前顯著反彈的內房板塊本周出現回調。綜觀多間外資大行的分析，消息對板塊影響中性偏好，部分券商續建議趁回調吸納財務穩健的龍頭內房。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇 今日 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇 你可能感興趣 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 00:01 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇 今日 08:00 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇 最新專欄文章 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇 今日 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 2021/10/25 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 【碳中和系列】電力設備股強勢爆升有因？「雙碳」頂層設計落地（第三版） 2021/10/25 【碳中和系列】電力設備股強勢爆升有因？「雙碳」頂層設計落地（第三版） 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版） 2021/10/25 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版） 【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 （第二版） 2021/10/25 【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 （第二版） 個股分析 市場動向 宏觀分析 大行報告 港股 共同富裕 低吸 目標價 習近平 華潤置地（01109）