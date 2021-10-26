  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (週二) 21:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？

國際 21:06 2021/10/26

分享：

新加坡近數月的新冠肺炎確診數字變化，可謂觸目驚心，由8月初的每日數十宗，暴增至如今的近4000宗，是近100倍的增長。可是新加坡政府未有被嚇怕，堅定推行「與病毒共存」的抗疫策略，背後底氣何在？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮
2021/10/25
特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮
英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？
2021/10/24
英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？
英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸
2021/10/22
英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸
「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
2021/10/20
「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
2021/10/19
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？

你可能感興趣

特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮
20:21 2021/10/25
特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮
英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？
19:19 2021/10/24
英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？
英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸
18:13 2021/10/22
英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸

最新專欄文章

國金札記 - 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮
今日
特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮
國金札記 - 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？
2021/10/25
英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？
國金札記 - 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？
2021/10/22
疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？
國金札記 - 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
2021/10/21
「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
2021/10/20
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
疫情 新加坡 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版