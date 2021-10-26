新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 國際 21:06 2021/10/26 分享： 新加坡近數月的新冠肺炎確診數字變化，可謂觸目驚心，由8月初的每日數十宗，暴增至如今的近4000宗，是近100倍的增長。可是新加坡政府未有被嚇怕，堅定推行「與病毒共存」的抗疫策略，背後底氣何在？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 2021/10/25 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 2021/10/24 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 2021/10/22 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/20 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 你可能感興趣 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 20:21 2021/10/25 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 19:19 2021/10/24 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 18:13 2021/10/22 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 最新專欄文章 國金札記 - 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 今日 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 國金札記 - 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？ 2021/10/25 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？ 國金札記 - 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 2021/10/22 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 國金札記 - 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/21 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/20 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 疫情 新加坡 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情