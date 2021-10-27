北部都會區效應 發展商變陣迎商機 名家專區 09:00 2021/10/27 分享： 本月初《施政報告》提出「北部都會區」願景，面積約300平方公里，佔近3成香港的土地，並預計可提供92.6萬伙住宅。有見政府大力發展新界西北，有發展商在《施政報告》公布前，已經密密收購農地，或將原有的發展方案「變陣」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 北部都會區發展 球在發展商手？ 2021/10/12 北部都會區發展 球在發展商手？ 發展商積極補地價 配合北部都會發展 2021/10/16 發展商積極補地價 配合北部都會發展 你可能感興趣 北部都會區發展 球在發展商手？ 12:30 2021/10/12 北部都會區發展 球在發展商手？ 發展商積極補地價 配合北部都會發展 14:00 2021/10/16 發展商積極補地價 配合北部都會發展 最新專欄文章 新盤開放式熱潮再現 2021/10/25 新盤開放式熱潮再現 酒店改裝尋找新商機 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 2021/10/21 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 農地補價勢成未來供應支柱 2021/10/20 農地補價勢成未來供應支柱 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 2021/10/19 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 北部都會區 祖堂地 洪水橋 新界北 農地 新世界 城規會 元朗 施政報告 新地