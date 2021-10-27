北部都會區效應  發展商變陣迎商機

本月初《施政報告》提出「北部都會區」願景，面積約300平方公里，佔近3成香港的土地，並預計可提供92.6萬伙住宅。有見政府大力發展新界西北，有發展商在《施政報告》公布前，已經密密收購農地，或將原有的發展方案「變陣」。

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