中信劉健民：疫情之下 經濟放緩

鑑於疫情下各國經濟增長不一，債務風險日增及面對通脹的不確定性，國際貨幣基金組織（IMF）在10月發表的世界經濟展望，下調今明兩年環球經濟增長預測各0.1個百分點，2021年由6.0%調低至5.9%，

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