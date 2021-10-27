中信劉健民：疫情之下 經濟放緩 名家專區 2021/10/27 分享： 鑑於疫情下各國經濟增長不一，債務風險日增及面對通脹的不確定性，國際貨幣基金組織（IMF）在10月發表的世界經濟展望，下調今明兩年環球經濟增長預測各0.1個百分點，2021年由6.0%調低至5.9%， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 2021/10/26 木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 2021/10/22 木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 專訪 - 霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過 2021/10/21 霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過 瑞銀汪濤：內地第四季放鬆財策幣策 2021/10/20 瑞銀汪濤：內地第四季放鬆財策幣策 【破5之局】大和賴志文：成本通脹累GDP減速（第二版） 2021/10/19 【破5之局】大和賴志文：成本通脹累GDP減速（第二版） 疫情 中國 經濟 美國 貨幣政策 通脹 亞洲 加息 財政政策 大行報告