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中信劉健民：疫情之下 經濟放緩

名家專區 2021/10/27

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鑑於疫情下各國經濟增長不一，債務風險日增及面對通脹的不確定性，國際貨幣基金組織（IMF）在10月發表的世界經濟展望，下調今明兩年環球經濟增長預測各0.1個百分點，2021年由6.0%調低至5.9%，

...

撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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