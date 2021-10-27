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高追「價細」樓有乜要注意？

名家專區 10:00 2021/10/27

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新盤戰持續，將軍澳、洪水橋兩個主打細單位的新盤同場推售，均以「價細」吸引上車客需求，惟須注意資助房屋增加等3大因素，入市前須注意高追風險。近年細單位樓價跑贏大市，按照差估署數據顯示，過去10年私樓樓價指數累積升1.4倍，但同期實用面積少於431平方呎A類細單位升幅達1.6倍。

...

撰文 : 唐榮

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