高追「價細」樓有乜要注意？ 名家專區 10:00 2021/10/27 分享： 新盤戰持續，將軍澳、洪水橋兩個主打細單位的新盤同場推售，均以「價細」吸引上車客需求，惟須注意資助房屋增加等3大因素，入市前須注意高追風險。近年細單位樓價跑贏大市，按照差估署數據顯示，過去10年私樓樓價指數累積升1.4倍，但同期實用面積少於431平方呎A類細單位升幅達1.6倍。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 相關文章 新盤十年 豪宅化走到納米化 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 新盤開放式熱潮再現 2021/10/25 新盤開放式熱潮再現 新盤大戰 投資者尋寶 2021/10/26 新盤大戰 投資者尋寶 哪區最多新盤貨尾？ 2021/10/26 哪區最多新盤貨尾？ 你可能感興趣 新盤十年 豪宅化走到納米化 01:00 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 新盤開放式熱潮再現 10:00 2021/10/25 新盤開放式熱潮再現 新盤大戰 投資者尋寶 14:00 2021/10/26 新盤大戰 投資者尋寶 一手市場 洪水橋 差餉物業估價署 供樓負擔 加息 施政報告 將軍澳