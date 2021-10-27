【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指半日瀉近400點（第二版） 財金 12:30 2021/10/27 分享： 10月期指、國期明日結算前，淡友再度發難進擊，力攻ATMX為首龍頭科技股。恒指早段最多跌472點，暫低見25566，中午收報25642，仍跌近400點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 2021/10/26 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 2021/10/20 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 2021/10/19 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 2021/10/18 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 2021/10/15 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 沽空 轉倉 低水 恒生指數 成交 指數期貨 空軍 港股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700）