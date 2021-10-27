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【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版）

財金 18:19 2021/10/27

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10月期指、國期明日結算前，淡友再度發難進擊，力攻ATMX為首龍頭科技股。恒指早段最多跌逾480點，低見25555，收報25628，仍跌逾400點。

...

欄名 : 港股脈博

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