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【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下

財金 12:05 2021/10/27

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中電信 （00728） 美國運營許可突遭當局吊銷，為近日稍吹暖風的中美關係有再趨緊張勢頭。市場預期科技範圍或再成雙方角力主戰場，成為淡友今早力沽中概龍頭科技股今日的借口。

...

欄名 : 大市拆局

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