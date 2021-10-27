【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 財金 18:22 2021/10/27 分享： 中電信 （00728） 美國運營許可突遭當局吊銷，為近日稍吹暖風的中美關係有再趨緊張勢頭。市場預期科技範圍或再成雙方角力主戰場，成為淡友今早力沽中概龍頭科技股今日的借口。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 2021/10/26 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 2021/10/22 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版） 2021/10/22 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版） 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 2021/10/21 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版） 2021/10/21 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版） 港股 美國 阿里巴巴－SW（09988） 網絡戰 美國財政部 劉鶴 FBI 中芯國際（00981）