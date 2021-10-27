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【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？

財金猛人追蹤 13:14 2021/10/27

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內房債務危機未過，有外電引消息指，中央要求恒大 （03333） 主席許家印以個人財產協助恒大處理債務問題，另一邊廂，「曾慶紅侄女」曾寶寶的彩生活 （01778） 則拖欠碧桂園服務 （06098） 貸款遭強制要求轉讓鄰里樂，變相獲得33億元人民幣資金。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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