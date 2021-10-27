【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 財金猛人追蹤 17:58 2021/10/27 分享： 內房債務危機未過，有外電引消息指，中央要求恒大 （03333） 主席許家印以個人財產協助恒大處理債務問題，另一邊廂，「曾慶紅侄女」曾寶寶的彩生活 （01778） 則拖欠碧桂園服務 （06098） 貸款遭強制要求轉讓鄰里樂，變相獲得33億元人民幣資金。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 今日 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 你可能感興趣 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 今日 18:35 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 最新專欄文章 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 2021/10/26 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 2021/10/26 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 2021/10/22 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 2021/10/21 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 2021/10/20 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 港股 中國恒大（03333） 民企內房股 恒大物業（06666） 碧桂園服務（06098） 彩生活（01778） 合生創展（00754）