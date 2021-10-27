風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 研究報告 16:35 2021/10/27 分享： 風電股炒起，今日普遍升幅有半成至1成。金風科技 （02208） 股價表現強勁，爆升達一成。花旗最新報告睇好公司給予「買入」評價，目標價為19.5港元，即較現水平可望再升高逾1成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 你可能感興趣 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 00:01 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 最新專欄文章 【啤酒股】估值到達低位 「撈底」好時機 今日 【啤酒股】估值到達低位 「撈底」好時機 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 今日 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 2021/10/27 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版） 2021/10/27 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版） 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 2021/10/25 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 碳中和 ESG 買入 目標價 金風科技（02208） 港股 經濟