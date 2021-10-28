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【加價憧憬】啤酒股炒好轉（第二版）

研究報告 20:43 2021/10/28

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啤酒股逆市上升，今日表現最好的有龍頭股百威亞太 （01876） ，公司截至9月30日止九個月的未經審核業績，期內股權持有人應佔溢利8.51億美元增長7成，股權持有人應佔正常化溢利8.72億美元，增61%，正常化每股基本盈利6.6美仙；期內收入53.59億美元，增長21.9%；毛利率54.4%，高於去年同期的52.8%。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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