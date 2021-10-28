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【啤酒股】估值到達低位 「撈底」好時機

研究報告 08:22 2021/10/28

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內地啤酒股跌入低位，上周（10月18至22日）啤酒行業板塊微跌5.1%，雖然2021年第三季啤酒股普遍下跌，但主要受天氣、疫情因素影響，當低谷過去後，業積依然可期，或有「撈底」機會，投資者可留意競爭優勢大的公司，例如華潤啤酒 （00291） 及青島啤酒 （00168）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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