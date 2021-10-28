【啤酒股】估值到達低位 「撈底」好時機（第二版） 研究報告 08:22 2021/10/28 分享： 內地啤酒股跌入低位，上周（10月18至22日）啤酒行業板塊微跌5.1%，雖然2021年第三季啤酒股普遍下跌，但主要受天氣、疫情因素影響，當低谷過去後，業積依然可期，或有「撈底」機會，投資者可留意競爭優勢大的公司，例如華潤啤酒 （00291） 及青島啤酒 （00168） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 2021/10/27 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 2021/10/27 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 你可能感興趣 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 16:15 2021/10/27 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 17:58 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 16:35 2021/10/27 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 最新專欄文章 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 今日 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 2021/10/27 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 2021/10/27 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版） 2021/10/27 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版） 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 2021/10/25 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 疫情 中國市場 大行報告 市場動向 撈底 奶粉 華潤啤酒（00291） 青島啤酒（00168） 天氣 啤酒