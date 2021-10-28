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【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！

財金猛人追蹤 07:07 2021/10/28

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自中國近年文化軟實力提升後，內地年輕人一改過往偏好外國品牌的喜好，開始接受內地自家品牌，亦帶動國產品牌成為年輕人之間的潮流。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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