【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 財金猛人追蹤 07:07 2021/10/28 分享： 自中國近年文化軟實力提升後，內地年輕人一改過往偏好外國品牌的喜好，開始接受內地自家品牌，亦帶動國產品牌成為年輕人之間的潮流。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 2021/10/27 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 2021/10/22 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 你可能感興趣 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 13:37 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 22:42 2021/10/27 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 14:53 2021/10/22 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 最新專欄文章 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 繼續看好車股 2021/10/27 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 繼續看好車股 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 2021/10/27 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 2021/10/26 【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動 2021/10/25 【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動 趙文利 產品 經濟 李寧 南韓 品牌 行業 中國 人物專訪