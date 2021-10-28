李雲迪事件輿論反轉 官媒口誅筆伐惹爭議 中國 09:00 2021/10/28 分享： 知名國際鋼琴家李雲迪涉嫖娼被拘捕，鋼琴王子形象一落千丈，多個官媒下場口誅筆伐，品牌代言紛紛割席，更遭從業協會抵制，有統計稱23日全國至少580家媒體報道了李雲迪事件，呈現牆倒眾人推之勢。然而隨着這波浪潮發酵，輿論開始呈現翻轉之勢，不少人質疑︰是不是過了？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 李雲迪出演綜藝《披荊斬棘的哥哥》 前七期節目全部下架 2021/10/22 李雲迪出演綜藝《披荊斬棘的哥哥》 前七期節目全部下架 李雲迪涉嫖被拘代價有多高？一文看懂形象崩塌後果 2021/10/22 李雲迪涉嫖被拘代價有多高？一文看懂形象崩塌後果 舉報李雲迪涉嫖 神通廣大的「朝陽群眾」再立功 2021/10/22 舉報李雲迪涉嫖 神通廣大的「朝陽群眾」再立功 「李雲迪畢竟不是吳亦凡」 胡錫進勸輿論別太過火 2021/10/23 「李雲迪畢竟不是吳亦凡」 胡錫進勸輿論別太過火 你可能感興趣 李雲迪出演綜藝《披荊斬棘的哥哥》 前七期節目全部下架 11:44 2021/10/22 李雲迪出演綜藝《披荊斬棘的哥哥》 前七期節目全部下架 李雲迪涉嫖被拘代價有多高？一文看懂形象崩塌後果 14:08 2021/10/22 李雲迪涉嫖被拘代價有多高？一文看懂形象崩塌後果 舉報李雲迪涉嫖 神通廣大的「朝陽群眾」再立功 15:40 2021/10/22 舉報李雲迪涉嫖 神通廣大的「朝陽群眾」再立功 緋聞 吳亦凡 李雲迪 醜聞 環球時報 人民日報 人物 文娛藝術 香港 北京