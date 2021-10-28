李雲迪事件輿論反轉 官媒口誅筆伐惹爭議

知名國際鋼琴家李雲迪涉嫖娼被拘捕，鋼琴王子形象一落千丈，多個官媒下場口誅筆伐，品牌代言紛紛割席，更遭從業協會抵制，有統計稱23日全國至少580家媒體報道了李雲迪事件，呈現牆倒眾人推之勢。然而隨着這波浪潮發酵，輿論開始呈現翻轉之勢，不少人質疑︰是不是過了？

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