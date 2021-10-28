【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 研究報告 07:30 2021/10/28 分享： 中外新能源車股近日成市場焦點。美股那邊有特斯拉（美：TSLA）股價升穿1,000美元，市值突破1萬億美元；港股這邊亦有比亞迪 （01211） 股價日前升穿300元。摩根士丹利提出，中國電動車股份具備4大利好引擎，使得板塊具備足夠上升動能維持至本年年末。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 你可能感興趣 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 00:01 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 最新專欄文章 【啤酒股】估值到達低位 「撈底」好時機 今日 【啤酒股】估值到達低位 「撈底」好時機 金風暴漲未升夠？ 花旗唱好可再升多1成 2021/10/27 金風暴漲未升夠？ 花旗唱好可再升多1成 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 2021/10/27 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版） 2021/10/27 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版） 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 2021/10/25 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第四版） 宏觀分析 市場動向 大行報告 理想汽車—W（02015） 比亞迪股份（01211） 電動車 小鵬汽車－W（09868） 港股 新能源 破頂股