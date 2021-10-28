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【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾

研究報告 07:30 2021/10/28

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中外新能源車股近日成市場焦點。美股那邊有特斯拉（美：TSLA）股價升穿1,000美元，市值突破1萬億美元；港股這邊亦有比亞迪 （01211） 股價日前升穿300元。摩根士丹利提出，中國電動車股份具備4大利好引擎，使得板塊具備足夠上升動能維持至本年年末。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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