【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？ 研究報告 08:17 2021/11/04 分享： 3間中資電訊商中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中電信 （00728） 的2021年預測股息率，雖然分別高達7.6厘、7.4厘及8厘，惟之前業務欠增長動力，加上美國人或企業投資不能投資此3股，令3股的吸引力不及其他高息股。不過，隨着5G發展帶來的好處逐步發酵，3間中資電訊商料增長動力再現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 最新專欄文章 【異動股】豬肉股齊齊升 今日 【異動股】豬肉股齊齊升 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 2021/11/03 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 2021/11/03 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 美國 電訊 5G 港股 股票