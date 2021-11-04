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【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？

研究報告 08:17 2021/11/04

分享：

3間中資電訊商中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中電信 （00728） 的2021年預測股息率，雖然分別高達7.6厘、7.4厘及8厘，惟之前業務欠增長動力，加上美國人或企業投資不能投資此3股，令3股的吸引力不及其他高息股。不過，隨着5G發展帶來的好處逐步發酵，3間中資電訊商料增長動力再現。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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