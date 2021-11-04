【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 研究報告 17:33 2021/11/04 分享： 中移動 （00941） 今天先跌後升，收市以陽燭升約0.6%至48.45元；聯通 （00762） 與中午收市一樣無升跌，收市報3.99元；中電信 （00728） 與中午收市一樣，收市維持跌約0.7%的跌幅，報2.66元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 【高息藍籌】中移動近8厘高息 營造大型雙底小注跟進（第三版） 今日 【高息藍籌】中移動近8厘高息 營造大型雙底小注跟進（第三版） 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 【高息藍籌】中移動近8厘高息 營造大型雙底小注跟進（第三版） 今日 16:59 【高息藍籌】中移動近8厘高息 營造大型雙底小注跟進（第三版） 最新專欄文章 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 今日 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 今日 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 2021/11/03 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 美國 電訊 5G 港股 股票