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【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版）

研究報告 17:33 2021/11/04

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中移動 （00941） 今天先跌後升，收市以陽燭升約0.6%至48.45元；聯通 （00762） 與中午收市一樣無升跌，收市報3.99元；中電信 （00728） 與中午收市一樣，收市維持跌約0.7%的跌幅，報2.66元。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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