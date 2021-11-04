【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第二版） 研究報告 12:16 2021/11/04 分享： 承本文第一版所言，隨着3間電訊商隨着用戶滲透驅動收入增長，以及成本端折舊攤銷逐年下滑，光大證券估計，折舊攤銷比例的高峰已在2019年出現，並進一步推算，3間電訊商的淨利潤率由今年起，步入擴張期（圖四，點擊圖片放大）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 最新專欄文章 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 今日 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 2021/11/03 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 2021/11/03 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 美國 電訊 5G 港股 股票