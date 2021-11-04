【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第二版）

承本文第一版所言，隨着3間電訊商隨着用戶滲透驅動收入增長，以及成本端折舊攤銷逐年下滑，光大證券估計，折舊攤銷比例的高峰已在2019年出現，並進一步推算，3間電訊商的淨利潤率由今年起，步入擴張期（圖四，點擊圖片放大）。

...