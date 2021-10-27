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Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖

國際 21:17 2021/10/27

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今年初蘋果（Apple）以保障用戶私隱為由修改設定，強制所有App或網站必須取得同意才能追蹤用戶資料，封死不少公司獲取大數據的重要渠道，當時就有意見擔心修訂會引發數碼廣告領域動盪。早前Snapchat母企Snap季績失望股價暴瀉，進一步加深憂慮，惟日前Facebook、Google也放榜，卻見事件對巨頭影響不如預期深。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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