Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 國際 21:17 2021/10/27 分享： 今年初蘋果（Apple）以保障用戶私隱為由修改設定，強制所有App或網站必須取得同意才能追蹤用戶資料，封死不少公司獲取大數據的重要渠道，當時就有意見擔心修訂會引發數碼廣告領域動盪。早前Snapchat母企Snap季績失望股價暴瀉，進一步加深憂慮，惟日前Facebook、Google也放榜，卻見事件對巨頭影響不如預期深。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 今日 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 2021/10/26 新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 2021/10/25 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 2021/10/24 英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 2021/10/21 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 你可能感興趣 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 今日 21:17 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 21:06 2021/10/26 新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 20:21 2021/10/25 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 最新專欄文章 國金札記 - 新加坡確診飈 與病毒共存底氣何在？ 今日 新加坡確診飈 與病毒共存底氣何在？ 國金札記 - 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 2021/10/26 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 國金札記 - 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？ 2021/10/25 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？ 國金札記 - 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 2021/10/22 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 國金札記 - 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/21 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 美股 Alphabet（美：GOOG） 蘋果（Apple，美：AAPL） Google 大數據 Apple Snapchat Facebook Alphabet 社交平台