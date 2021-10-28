租金吸引  中區超甲廈租務升溫

中環超甲廈租務近期略為轉多，除了疫情緩和因素外，超甲廈租金由高位回落逾3成，即吸引機構搬遷作升級。據仲量聯行數據，9月份中環寫字樓租金按月增長0.6%至每平方呎90.3元，錄得連續兩個月升幅，並重返90元以上的租金水平。事實上，是次租金兩連升，已屬兩年內首見，對上一次中環錄得租金增長，已是2019年5月，反映租務有所改善。值得留意，9月整體市場租金按月下跌0.1%，可見中環表現跑贏大市。

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