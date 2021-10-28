租金吸引 中區超甲廈租務升溫 名家專區 10:00 2021/10/28 分享： 中環超甲廈租務近期略為轉多，除了疫情緩和因素外，超甲廈租金由高位回落逾3成，即吸引機構搬遷作升級。據仲量聯行數據，9月份中環寫字樓租金按月增長0.6%至每平方呎90.3元，錄得連續兩個月升幅，並重返90元以上的租金水平。事實上，是次租金兩連升，已屬兩年內首見，對上一次中環錄得租金增長，已是2019年5月，反映租務有所改善。值得留意，9月整體市場租金按月下跌0.1%，可見中環表現跑贏大市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 你可能感興趣 商廈空置率 高處未算高 14:00 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 09:00 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 01:00 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 最新專欄文章 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 2021/10/27 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 新盤開放式熱潮再現 2021/10/25 新盤開放式熱潮再現 酒店改裝尋找新商機 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 2021/10/21 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 農地補價勢成未來供應支柱 2021/10/20 農地補價勢成未來供應支柱 交易廣場 空置率 基金 中環 仲量聯行 IPO 商廈