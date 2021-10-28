施羅德曹綺琪︰港股看法中性

港股經過26000關口一輪拉鋸後，昨日下挫409點或1.6%。展望後市，施羅德香港區行政總裁暨亞太區分銷主管曹綺琪在接受專訪時表示：「我們對中港股市的看法是中性，今年餘下時間，港股將持續區間波動。」

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