施羅德曹綺琪︰港股看法中性 名家專區 2021/10/28 分享： 港股經過26000關口一輪拉鋸後，昨日下挫409點或1.6%。展望後市，施羅德香港區行政總裁暨亞太區分銷主管曹綺琪在接受專訪時表示：「我們對中港股市的看法是中性，今年餘下時間，港股將持續區間波動。」 曹 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 2021/10/27 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 中信劉健民：疫情之下 經濟放緩 2021/10/27 中信劉健民：疫情之下 經濟放緩 木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 2021/10/26 木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 2021/10/22 木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 專訪 - 霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過 2021/10/21 霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過 中國 香港 經濟 港股 貨幣政策 投資策略 財政政策 施羅德 大行報告 宏觀分析