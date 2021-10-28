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減碳大環境 電池股潛力看俏

名家專區 2021/10/28

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全球關注氣候變化議題下，電動車市場成焦點，Tesla特斯拉（美：TSLA）股價升越千美元，帶動全球電動車產業鏈的相關股份造好。減碳大環境下，電動車及電池需求只會有增無減，除部署電動車股，電池股的潛力也

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撰文 : 陳韻妍

欄名 : 交易講場

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