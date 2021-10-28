減碳大環境 電池股潛力看俏 名家專區 2021/10/28 分享： 全球關注氣候變化議題下，電動車市場成焦點，Tesla特斯拉（美：TSLA）股價升越千美元，帶動全球電動車產業鏈的相關股份造好。減碳大環境下，電動車及電池需求只會有增無減，除部署電動車股，電池股的潛力也 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內地推房產稅 政策放寬訊號？ 2021/10/27 內地推房產稅 政策放寬訊號？ 交易講場 - 快手5日炒升3成 花旗倉位突增3億股 2021/10/26 快手5日炒升3成 花旗倉位突增3億股 交易講場 - Paypal創辦人爆中本聰行蹤 2021/10/25 Paypal創辦人爆中本聰行蹤 交易講場 - Tesla保險新玩法 司機安全評分計保費 2021/10/23 Tesla保險新玩法 司機安全評分計保費 交易講場 - GME挾空事件 美證監揭黑池角色 2021/10/22 GME挾空事件 美證監揭黑池角色 汽車 電動車 Tesla 自動駕駛 贛鋒鋰業（01772） 電池股 比亞迪股份（01211） 寧德時代（深：300750） 瑞銀 美元