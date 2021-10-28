蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 名家專區 2021/10/28 分享： 今年初蘋果（Apple）以保障用戶私隱為由修改設定，強制所有App或網站必須取得同意才能追蹤用戶資料，封死不少公司獲取大數據的重要渠道，當時就有意見擔心修訂會引發數碼廣告領域動盪。早前Snapchat ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 2021/10/27 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 國金札記 - 新加坡確診飈 與病毒共存底氣何在？ 2021/10/27 新加坡確診飈 與病毒共存底氣何在？ 國金札記 - 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 2021/10/26 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 國金札記 - 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？ 2021/10/25 英國抗疫B計劃 約翰遜何時用？ 國金札記 - 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 2021/10/22 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 商業 Facebook 社交平台 Google 大數據 Apple 廣告 YouTube Alphabet 美元