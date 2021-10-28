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【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 股價若守460元可低吸

財金 11:09 2021/10/28

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港交所（00388）昨公布第三季業績，受季度投資收益按年大減逾七成半拖累，期間盈利按年跌近3%。港交所季績基本仍符市場預期，但各項業務均無甚驚喜，各中外大行績後普遍稍為調低港交所盈利預測及目標價。

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欄名 : 大市拆局

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