【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 股價若守460元可低吸 財金 11:09 2021/10/28 分享： 港交所（00388）昨公布第三季業績，受季度投資收益按年大減逾七成半拖累，期間盈利按年跌近3%。港交所季績基本仍符市場預期，但各項業務均無甚驚喜，各中外大行績後普遍稍為調低港交所盈利預測及目標價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 2021/10/27 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 2021/10/26 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 2021/10/22 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版） 2021/10/22 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版） 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 2021/10/21 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 新經濟股 撈底 低吸 期貨 經濟 目標價 互聯互通